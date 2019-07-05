В Курске открылся центр по подготовке волонтерского сопровождения
В Курске на базе выставочного центра «Курск – город воинской славы» открылся окружной центр по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В центре будут обучать добровольцев, координировать работу регионов, местных штабов, школьных отрядов. Волонтеры будут углубленно изучать историю Великой Отечественной войны, помогать ветеранам и труженикам тыла, искать информацию о родственниках погибших солдат и т.д. Также на базе центра будут готовить наставников, которые смогут выезжать в другие регионы для обучения на местах.
Центр появился в области благодаря активной позиции добровольцев. Регион стал одним из победителей Всероссийского конкурса, который проводился движением «Волонтеры Победы» и Федеральным агентством по делам молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU