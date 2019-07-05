В Курске открылся центр по подготовке волонтерского сопровождения

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-05T16:41:06+03:00

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В Курске на базе выставочного центра «Курск – город воинской славы» открылся окружной центр по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В центре будут обучать добровольцев, координировать работу регионов, местных штабов, школьных отрядов. Волонтеры будут углубленно изучать историю Великой Отечественной войны, помогать ветеранам и труженикам тыла, искать информацию о родственниках погибших солдат и т.д. Также на базе центра будут готовить наставников, которые смогут выезжать в другие регионы для обучения на местах.

Центр появился в области благодаря активной позиции добровольцев. Регион стал одним из победителей Всероссийского конкурса, который проводился движением «Волонтеры Победы» и Федеральным агентством по делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU