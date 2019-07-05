В Курской области разработали программу по борьбе с белой бабочкой

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-05T16:27:05+03:00

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Как ранее сообщала «КП» из-за аномальной жары этим летом Курской области наблюдается массовое нашествие вредителей. Впервые в областном центре зафиксирована американская белая бабочка.

Гусеница бабочки повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых пород, травянистые растения и все плодовые культуры. Предпочитаемые – шелковица и клен ясенелистный. Вредитель устраивает паутинные гнезда и питается листьями в течение 40-50 дней.

Вред от американской белой бабочки бывает особенно значительным во время развития гусениц второго поколения, которые появляются в августе-сентябре. Молодые особи скелетируют листья, гусеницы старших возрастов полностью съедают листовую пластинку. При большой заселенности может быть объедена вся листва, а дерево сплошь опутано паутиной.

В Сеймском округе установлена карантинная фитосанитарная зона на земельных участках общей площадью 477 гектаров. Для ликвидации очагов белой бабочки их владельцы – физические и юридические лица должны проводить комплекс агротехнических, механических и истребительных мероприятий.

В случае обнаружения вредителя необходимо срезать и сжигать гнезда с гусеницами. Второй действенной мерой могут быть ловчие пояса вокруг стволов деревьев из крафтовой бумаги. Осенью рекомендуется убирать растительные остатки из-под повреждаемых бабочкой деревьев, очищать их стволы от отмершей коры и обмазывать их известью. Высокой биологической эффективностью против гусениц младших возрастов обладают бактериальные препараты битоксибациллин и лепидоцид. В крайних случаях, при высокой численности вредителя, возможна обработка химическими препаратами.

Карантин снимут, если в течение трех лет подряд на этой площади будет отсутствовать вредитель. При выявлении очагов американской белой бабочки необходимо информировать Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (г.Курск, ул. Радищева, 7, тел. (4712) 52 11 39, 52 12 31, e-mail: kurskkar@yandex.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU