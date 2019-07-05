2019-07-05T15:36:51+03:00
Наука

Курский спутник отправился в космос

Его разработали ученые ЮЗГУ и эквадорского университета
Яна ШЕЛЕСТ
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Один из спутников разработали ученые ЮЗГУОдин из спутников разработали ученые ЮЗГУФото: Из архива "КП"
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5 июля с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б». На ее борту находятся космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» и 32 малых спутника.

Один из спутников разработали ученые Юго-Западного государственного университета совместно с эквадорским технологическим университетом UTE.

На орбиту фрегат также должен доставить спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии. Помимо Эквадора, свои студенческие спутники на орбиту отправили Швеция, Франция, Германия и Эстония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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