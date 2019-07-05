Курский спутник отправился в космос
Его разработали ученые ЮЗГУ и эквадорского университета
Один из спутников разработали ученые ЮЗГУФото: Из архива "КП"
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5 июля с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б». На ее борту находятся космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» и 32 малых спутника.
Один из спутников разработали ученые Юго-Западного государственного университета совместно с эквадорским технологическим университетом UTE.
На орбиту фрегат также должен доставить спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии. Помимо Эквадора, свои студенческие спутники на орбиту отправили Швеция, Франция, Германия и Эстония.
ИСТОЧНИК KP.RU