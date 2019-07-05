Курских предпринимателей приглашает Следственный комитет

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-05T15:04:55+03:00

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность Фото: Из архива "КП"

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11 июля с 15.00 часов исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по Курской области Альберт Кизимов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов проведут совместный прием предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Курской области.

Прием пройдет в здании следственного управления СК России по Курской области по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 18. Телефоны для справок и предварительной записи 70-33-98, 70-10-62, 70-33-87, 70-01-27. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU