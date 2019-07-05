В Курской области появился новый памятник природы

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-05T14:33:41+03:00

Он создан с целью сохранения места обитания популяции сурка

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Новый памятник природы «Балка Сурки» находится в 500 метрах от cела Богородицкое Горшеченского района. Площадь территории составляет почти 152 гектара.

Памятник природы имеет сложный рельеф: глубокие, крутые склоны балки повсеместно затронуты процессом смыва, некоторые участки сильно смыты до обнажения почвообразующих пород, на пологих склонах сформировались почвы черноземного и серого лесного типа.

«Балка Сурки» была создана в целях сохранения места обитания популяции сурка обыкновенного, занесенного в Красную книгу Курской области. Кроме того, здесь насчитывается более 330 видов животных и растений, 20 из которых внесены в Красную книгу Курской области.

Памятник природы имеет сложный рельеф: глубокие, крутые склоны балки повсеместно затронуты процессом смыва, некоторые участки сильно смыты до обнажения почвообразующих пород, на пологих склонах сформировались почвы черноземного и серого лесного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU