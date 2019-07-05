В Курской области появился новый памятник природы
Новый памятник природы «Балка Сурки» находится в 500 метрах от cела Богородицкое Горшеченского района. Площадь территории составляет почти 152 гектара.
Памятник природы имеет сложный рельеф: глубокие, крутые склоны балки повсеместно затронуты процессом смыва, некоторые участки сильно смыты до обнажения почвообразующих пород, на пологих склонах сформировались почвы черноземного и серого лесного типа.
«Балка Сурки» была создана в целях сохранения места обитания популяции сурка обыкновенного, занесенного в Красную книгу Курской области. Кроме того, здесь насчитывается более 330 видов животных и растений, 20 из которых внесены в Красную книгу Курской области.
Памятник природы имеет сложный рельеф: глубокие, крутые склоны балки повсеместно затронуты процессом смыва, некоторые участки сильно смыты до обнажения почвообразующих пород, на пологих склонах сформировались почвы черноземного и серого лесного типа.
ИСТОЧНИК KP.RU