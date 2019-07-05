2019-07-05T13:59:46+03:00
Общество

У курского предпринимателя арестовали 19 «газелей»

Мужчина задолжал крупную сумму по налогам
Яна ШЕЛЕСТ
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Предварительная стоимость арестованного имущества составила четыре миллиона рублейПредварительная стоимость арестованного имущества составила четыре миллиона рублей
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Индивидуальный предприниматель задолжал по налогам и сборам почти пять миллионов рублей. Судебный пристав арестовал его 19 автомобилей ГАЗ-3302.

Имущество оставили на хранение должнику, которого предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

Предварительная стоимость арестованного имущества составила четыре миллиона рублей. Если предприниматель не погасит долг в течение десяти дней с момента составления акта ареста, имущество передадут на торги. После продажи автомобилей денежные средства перечислят в пользу взыскателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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