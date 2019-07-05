У курского предпринимателя арестовали 19 «газелей»
Индивидуальный предприниматель задолжал по налогам и сборам почти пять миллионов рублей. Судебный пристав арестовал его 19 автомобилей ГАЗ-3302.
Имущество оставили на хранение должнику, которого предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
Предварительная стоимость арестованного имущества составила четыре миллиона рублей. Если предприниматель не погасит долг в течение десяти дней с момента составления акта ареста, имущество передадут на торги. После продажи автомобилей денежные средства перечислят в пользу взыскателей.
ИСТОЧНИК KP.RU