У курского предпринимателя арестовали 19 «газелей»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-05T13:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Индивидуальный предприниматель задолжал по налогам и сборам почти пять миллионов рублей. Судебный пристав арестовал его 19 автомобилей ГАЗ-3302.

Имущество оставили на хранение должнику, которого предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

Предварительная стоимость арестованного имущества составила четыре миллиона рублей. Если предприниматель не погасит долг в течение десяти дней с момента составления акта ареста, имущество передадут на торги. После продажи автомобилей денежные средства перечислят в пользу взыскателей.

ИСТОЧНИК KP.RU