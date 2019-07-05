Житель Курска до смерти избил подругу

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-05T12:08:08+03:00

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В квартире одного из домов, расположенных на проспекте Дружбы Курска, был обнаружен труп 43-летней хозяйки. Следственный отдел по Центральному округу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей». В совершении преступления подозревают 33-летнего курянина.

3 июля вечером подозреваемый и его сожительница в квартире последней распивали спиртные напитки, а затем поссорились. Мужчина стал избивать женщину. Потерпевшая от полученных травм скончалась.

Подозреваемый уже задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые экспертизы, расследование продолжается, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU