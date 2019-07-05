2019-07-05T11:12:12+03:00
Общество

В Сеймском округе Курска появится новая остановка

Планируется и строительство пешеходного перехода
Яна ШЕЛЕСТ
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Также в мэрии сообщили, что филиал № 4 МФЦ переехал ближе в СеверномуТакже в мэрии сообщили, что филиал № 4 МФЦ переехал ближе в СеверномуФото: Из архива "КП"
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На улице Энгельса, 154д открылся новый филиал МФЦ № 5 по городу Курску и Курскому району, сообщили в городской администрации. Находится он между остановками общественного транспорта «Река Сейм» и «Соловьиная роща».

Скоро рядом с новым многофункциональным центром появится новая остановка под названием «Мои документы». Планируется и строительство надземного пешеходного перехода.

Также в мэрии сообщили, что филиал № 4 МФЦ по городу Курску и Курскому району переехал ближе к новому Северному микрорайону Курска, в деревню Татаренково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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