В Сеймском округе Курска появится новая остановка

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-05T11:12:12+03:00

Также в мэрии сообщили, что филиал № 4 МФЦ переехал ближе в Северному Фото: Из архива "КП"

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На улице Энгельса, 154д открылся новый филиал МФЦ № 5 по городу Курску и Курскому району, сообщили в городской администрации. Находится он между остановками общественного транспорта «Река Сейм» и «Соловьиная роща».

Скоро рядом с новым многофункциональным центром появится новая остановка под названием «Мои документы». Планируется и строительство надземного пешеходного перехода.

Также в мэрии сообщили, что филиал № 4 МФЦ по городу Курску и Курскому району переехал ближе к новому Северному микрорайону Курска, в деревню Татаренково.

ИСТОЧНИК KP.RU