Под Курском загорелся ВАЗ

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-05T09:39:21+03:00

В ликвидации пожара принимали участие девять человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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4 июля примерно в два часа дня в поселке Глушково на улице Ленина загорелся автомобиль ВАЗ. На место ЧП выехали пожарные и скорая помощь. На тушение пожара ушло несколько минут. В автомобиле ВАЗ-21010 огонь повредил салон и лакокрасочное покрытие.

В ликвидации пожара принимали участие девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

С более серьезными последствиями произошел пожар в Щиграх. В трехкомнатной квартире в огне погибла 70-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU