2019-07-05T09:19:52+03:00
Общество

Из Курска в Москву пустили дополнительный поезд

Состав будет ходить по выходным дням
Яна ШЕЛЕСТ
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Из Москвы в Курск поезд № 233 отправляется в пятницу в 23:30Из Москвы в Курск поезд № 233 отправляется в пятницу в 23:30Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 28 июня по 15 сентября 2019 года из Курска в Москву и обратно будет курсировать поезд «выходного дня» № 233/234. Из Москвы в Курск поезд № 233 отправляется в пятницу в 23:30 и прибывает в субботу в 07:43, а в обратном направлении № 234 – в воскресенье в 20:11 и прибывает в столицу в понедельник в 06:00.

Состав делает остановки в Свободе, Золотухино, Понырях, Малоархангельске, Глазуновке, Змиевке, Орле, Мценске, Скуратово, Серпухове и Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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