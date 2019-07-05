2019-07-05T08:11:35+03:00
Общество

Рабочие завершили ремонт южного подъезда к Курску

Семикилометровый участок М-2 «Крым» реконструирован
Яна ШЕЛЕСТ
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Объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срокаОбъект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока
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Завершен ремонт семикилометрового подъезда к Курску от трассы М-2 «Крым». На участке с 24 по 31 км в Курском районе рабочие укрепили обочины, отремонтировали примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы.

Для восстановления верхнего слоя покрытия использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Специалисты подрядной организации восстановили дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли разметку термопластиком.

Объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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