Рабочие завершили ремонт южного подъезда к Курску

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-05T08:11:35+03:00

Объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока

Изменить размер текста: A A

Завершен ремонт семикилометрового подъезда к Курску от трассы М-2 «Крым». На участке с 24 по 31 км в Курском районе рабочие укрепили обочины, отремонтировали примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы.

Для восстановления верхнего слоя покрытия использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Специалисты подрядной организации восстановили дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли разметку термопластиком.

Объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU