Рабочие завершили ремонт южного подъезда к Курску
Семикилометровый участок М-2 «Крым» реконструирован
Объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока
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Завершен ремонт семикилометрового подъезда к Курску от трассы М-2 «Крым». На участке с 24 по 31 км в Курском районе рабочие укрепили обочины, отремонтировали примыкания к федеральной трассе, автобусные остановки, тротуары и водопропускные трубы.
Для восстановления верхнего слоя покрытия использовали высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Специалисты подрядной организации восстановили дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли разметку термопластиком.
Объект ввели в эксплуатацию на три месяца раньше срока.
ИСТОЧНИК KP.RU