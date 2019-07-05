2019-07-05T07:29:16+03:00
Происшествия

Под Курском загорелась квартира, есть пострадавший

Пожар произошел в Щиграх
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара привлекались 17 человек и семь единиц техникиВ ликвидации пожара привлекались 17 человек и семь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 июля примерно в 18:20 в Щиграх на улице Красной загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на пятом этаже. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 18:31, ликвидировали - в 18:35. В результате пожара в жилой комнате площадью 15 квадратных метров сгорели диван и кресло, по всей квартире закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара привлекались 17 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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