Под Курском загорелась квартира, есть пострадавший
Пожар произошел в Щиграх
В ликвидации пожара привлекались 17 человек и семь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 июля примерно в 18:20 в Щиграх на улице Красной загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на пятом этаже. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических и газовых сетей.
Возгорание локализовали в 18:31, ликвидировали - в 18:35. В результате пожара в жилой комнате площадью 15 квадратных метров сгорели диван и кресло, по всей квартире закоптились стены и потолок.
В ликвидации пожара привлекались 17 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU