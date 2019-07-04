Жителей и гостей Курской области приглашают в усадьбу Фета

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-04T16:59:32+03:00

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7 июля, в воскресенье, в музее «Усадьба Афанасия Фета», которое расположено в Воробьевке под Курском, пройдет литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения».

В программе праздника: музыкально-поэтическая композиция при участии Курской государственной филармонии, церемония вручения литературной премии, экскурсия по усадьбе, катание на лодке по пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU