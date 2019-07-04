В Курской области пройдет чемпионат по лыжероллерам
Заявку на участие можно подать до 17.00 5 июля
Церемония открытия - 6 июля в 9:40Фото: Из архива "КП"
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6-7 июля в Курчатове на площади Свободы пройдут чемпионат и первенство Курской области по лыжероллерам.
6 июля участников ждет спринт на 1,5 км во всех возрастных группах, а 7 июля – массовый старт по группам на дистанциях 2,5, 5 и 10 километров. В рамках первенства Курской области пройдут соревнования среди детей до десяти лет.
Заявки на участие можно подать до 17:00 5 июля по электронной почте skikursk@yandex.ru. Регистрация участников - с 8:30 до 9:30. Старт - 10:00. Церемония открытия - 6 июля в 9:40.
ИСТОЧНИК KP.RU