В Курске заменят около 26 тысяч светильников

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-04T16:05:54+03:00

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К сентябрю планируется заменить светильники на 19 основных улицах, а к концу текущего года осветить весь город. Сумма на весь период действия договора – почти миллиард рублей.

«Всего по контракту будет заменен 25 871 светильник. Они будут светодиодными. В отличие от натриевых ламп в 2 раза уменьшится энергопотребление и в 2 раза увеличится освещенность», - рассказал Виктор Карамышев.

Общественные территории не входят в перечень объектов программы уличного освещения. Например, в парке имени Героев Гражданской войны полностью отсутствует освещение. На следующий год он запланирован в программе «Комфортная городская среда». Но Роман Старовойт попросил руководство города не ждать год, а уже сейчас найти способ «включить» в парке свет.

ИСТОЧНИК KP.RU