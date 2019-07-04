2019-07-04T15:30:45+03:00
Происшествия

33-летний курянин задолжал знакомым девять миллионов

Деньги попросил якобы на открытие бизнеса
Яна ШЕЛЕСТ
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Получив деньги, мужчина потратил их на свои нуждыПолучив деньги, мужчина потратил их на свои нуждыФото: Из архива "КП"
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В Курске вынесли приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя областного центра. Мужчину признали виновным в крупном и особо крупном мошенничестве, сообщили в прокуратуре.

В 2017 году подсудимый сказал знакомым, что хочет заняться бизнесом, связанным с поставкой и реализацией рыбной продукции. Он попросил друзей и бывших коллег одолжить ему различные суммы денег якобы для раскрутки.

Получив деньги, мужчина потратил их на свои нужды. Желая создать видимость намерения возвратить долги, он передал нескольким знакомым незначительные суммы. Потерпевшие обратились в полицию. Общая сумма причиненного им ущерба составила более девяти миллионов рублей.

Мошенник проведет в колонии общего режима пять лет. С подсудимого взыскана сумма причиненного потерпевшим ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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