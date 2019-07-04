В курской больнице скончался двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-04T14:24:53+03:00

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Родители двухлетнего малыша обратились в инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру и рвоту у ребенка. До этого мальчика уже лечили от ОРВИ, но безрезультатно. Дежурный врач отправил больного к хирургу во вторую детскую больницу. По результатам УЗИ у мальчика оказались проблемы с печенью и селезенкой.

Курской телекомпании «Такт» родители рассказали, что врач инфекционной больницы, куда они вернулись обратно, не заглянул в медкарту. Ребенка госпитализировали все с тем же диагнозом – ОРВИ. Также мама утверждает, что предупредила медиков о том, что сын - аллергик.

Ребенку укололи сильный антибиотик, а через некоторое время он покрылся сыпью. На следующий день малыш оказался в реанимации, но спасти его так и не удалось. Причина смерти – гепатит неизвестного происхождения.

Однако родители уверены, что потеряли ребенка из-за грубой врачебной ошибки. Сейчас в больнице идет служебное расследование. Областной комитет здравоохранения намерен провести независимую экспертизу. Проверку начал и Следственный комитет.

«В рамках доследственной проверки будут установлены фактические обстоятельства и дана оценка, в том числе действиям должностных лиц медучреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU