Три округа Курска останутся без света

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-04T13:31:06+03:00

Отключения электроэнергии пройдут с 8 по 12 июля Фото: Из архива "КП"

Отключения электроэнергии пройдут с 8 по 12 июля

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 08 по 12 июля 2019г. с 9-00 до 16-30:

Кр. Армии 48-108; Овечкина 15-43,18-52; Энгельса 140; Присеймская 135-209, 124-208; ул. Гуторовские, 2-й Ольховский переулок.

С 08 по 12 июля 2019г. с 9-30 до 15-00: Черняховского 15/2 – 25/2, Обоянская 1/23-9, 2/95, Белгородская 2/15 - 10/12, Резиновая 6 – 12, Харьковская 22 – 24, Заводская 17а, 19а, 17, 19/1, 11, 13/8, 15а, Пигорева 2 – 10б, 3 – 11, Сумская 10 - 34, 37.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 08 по 12 июня 2019г с 9-00 до 16-00:

ул. Школьная 5/8; 5/9; 5/10; 5/11; 5/12; 5/13; 5/14; 5/15

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 08 по 12 июня 2019г с 9-00 до 16-30:

Васильевский переулок 1-3, 2-6; Театральная 7-19; Театральный переулок 2-10;

Октябрьская 30-60; Интернациональная 48-62; Подвойского 45-69, 7-44

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU