В Курске с начала лета утонули шесть человек

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-04T10:55:32+03:00

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С начала лета в Курске утонуло шесть человек. Один мужчина погиб, прыгнув со старого железнодорожного моста, проходящего над рекой Сейм. Ежедневно спасатели и сотрудники полиции разгоняют молодых людей, пренебрегающих личной безопасностью и прыгающих в воду с непредназначенных для этих целей мест.

Дежурная смена Аварийно-спасательного формирования Курска опилила поваленное дерево Ермошкином озере и ликвидировала самодельную тарзанку напротив пляжа «Элеватормельмаш».

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска обращается к жителям и гостям города: Уважаемые граждане! Помните: ваша жизнь в ваших руках! Не подвергайте себя напрасному риску!

ИСТОЧНИК KP.RU