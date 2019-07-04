2019-07-04T10:55:32+03:00
Происшествия

В Курске с начала лета утонули шесть человек

Один мужчина погиб, прыгнув в реку с моста
Яна ШЕЛЕСТ
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Дежурная смена Аварийно-спасательного формирования Курска опилила поваленное деревоДежурная смена Аварийно-спасательного формирования Курска опилила поваленное деревоФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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С начала лета в Курске утонуло шесть человек. Один мужчина погиб, прыгнув со старого железнодорожного моста, проходящего над рекой Сейм. Ежедневно спасатели и сотрудники полиции разгоняют молодых людей, пренебрегающих личной безопасностью и прыгающих в воду с непредназначенных для этих целей мест.

Дежурная смена Аварийно-спасательного формирования Курска опилила поваленное дерево Ермошкином озере и ликвидировала самодельную тарзанку напротив пляжа «Элеватормельмаш».

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска обращается к жителям и гостям города: Уважаемые граждане! Помните: ваша жизнь в ваших руках! Не подвергайте себя напрасному риску!

ИСТОЧНИК KP.RU

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