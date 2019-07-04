2019-07-04T10:26:54+03:00
Происшествия

Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому

Теперь пожилой мужчина идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейский от взятки отказалсяПолицейский от взятки отказалсяФото: Из архива "КП"
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Медвенского района. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки.

5 июня 2019 года днем обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции, у себя дома в деревне передал участковому 15 тысяч рублей.

Полицейский от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть отделения МВД по Медвенскому району. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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