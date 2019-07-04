2019-07-04T09:47:21+03:00
Происшествия

В Курске на Льва Кононова обнаружили артснаряд

Боеприпас пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Артиллерийский снаряд калибра 76 мм саперы изъялиАртиллерийский снаряд калибра 76 мм саперы изъялиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 июля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице Льва Кононова города Курска.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм саперы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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