В Курске на Ленина отремонтируют фонтан
Фонтан около гостиницы «Октябрьская» когда-то построили на средства инвестора, но в последние годы он не работал. Было принято решение о ремонте насосного оборудования и замене подводящего водопровода, причем вновь без привлечения бюджетных вложений. Фонтан должны отремонтировать к началу августа. А на Театральной площади новый музыкальный фонтан появится в конце лета.
Работы также финансируются на средства инвестора. А какой будет новая городская достопримечательность, и как будет благоустроена территория вокруг – зависит от мнения горожан. На портале «Действуем вместе» (vmeste46.ru) началось обсуждение проекта реконструкции фонтана и прилегающей территории у Драматического театра им. А.С. Пушкина.
Инспекция обратила внимание и на просевшую на пересечении улиц Ленина и Садовая тротуарную плитку. Сотрудникам городской администрации дали поручение в течение двух недель исправить ситуацию на участке. До 1 сентября плитку приведут в порядок по всем центре.
На улице Красной Армии затягивается обустройство дороги после ремонта теплосетей. Работы завершатся к концу недели. Движение общественного транспорта откроют к понедельнику.
Разбитый тротуар у областной больницы отремонтируют в ближайшее время. Также даны конкретные поручения и по некоторым другим проблемным объектам.
ИСТОЧНИК KP.RU