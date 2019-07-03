Голосование по выбору названия курского аэропорта продолжается
Участие в нем может принять каждый
Аэропорту предлагается присвоить имя одного из известных земляковФото: Из архива "КП"
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Голосование по выбору названия курского аэропорта продлили до 16 июля, сообщили в областной администрации. Проголосовать можно на цифровой платформе «Действуем вместе» в разделе «Опросы». Это может сделать каждый, зарегистрировавшийся на портале.
Аэропорту предлагается присвоить имя одного из известных земляков: Георгия Свиридова, Александра Дейнеки, Аркадия Гайдара, Федора Семенова, Василия Алехина, Никиты Хрущева, Михаила Гуревича, Казимира Малевича, Вячеслава Клыкова, Михаила Щепкина.
ИСТОЧНИК KP.RU