Голосование по выбору названия курского аэропорта продолжается

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-03T16:12:13+03:00

Аэропорту предлагается присвоить имя одного из известных земляков Фото: Из архива "КП"

Участие в нем может принять каждый

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Голосование по выбору названия курского аэропорта продлили до 16 июля, сообщили в областной администрации. Проголосовать можно на цифровой платформе «Действуем вместе» в разделе «Опросы». Это может сделать каждый, зарегистрировавшийся на портале.

Аэропорту предлагается присвоить имя одного из известных земляков: Георгия Свиридова, Александра Дейнеки, Аркадия Гайдара, Федора Семенова, Василия Алехина, Никиты Хрущева, Михаила Гуревича, Казимира Малевича, Вячеслава Клыкова, Михаила Щепкина.

ИСТОЧНИК KP.RU