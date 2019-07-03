Константин Носков посетил сельские почтовые отделения в Курской области

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-03T15:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

28 июня в Курск приехал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Вместе с Романом Старовойтом он посетил почтовое отделение в селе Большое Жирово Фатежского района.

Отделение в населенном пункте небольшое. Пять человек обслуживают чуть более тысячи селян. При этом перечень предоставляемых услуг здесь так же широк, как и в крупном городском отделении.

Константин Носков поинтересовался услугой по продаже цифровых приставок в почтовом отделении.

— Курская область переходит с аналогового телевидения на цифровое 14 октября текущего года. В настоящее время во всех почтовых отделениях Курской области можно приобрести цифровые приставки для приема телесигнала в высоком разрешении, и они действительно пользуются спросом, - пояснил Виктор Вырожемский. — Оборудование соответствует требуемым стандартам и принимает 20 телеканалов.

В этом министр связи убедился лично, зайдя в гости к вдове участника Курской битвы Зое Емельяновой. Приобретенная на почте приставка здесь работает без сбоев и нареканий, позволяет смотреть 20 каналов вместо восьми. Кстати, подключить приставку помогли почтальоны, которые прошли специальное обучение.

Примечательно, что после официального визита в Большое Жирово Константин Носков неожиданно решил заглянуть в почтовое отделение села Верхний Любаж. Начальница Надежда Петрова не узнала министра, который купил два сувенира и отправил их по почте.

Константин Носков поблагодарил начальника почты и оператора за качественное предоставление услуги, вежливое обслуживание и профессионализм, и пригласил почтовиков в Москву на праздник, посвященный Дню Российской Почты. За образцовое исполнение трудовых обязанностей Надежде Петровой будет объявлена благодарность министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В Доме советов Курска на расширенном совещании по вопросам национального проекта «Цифровая экономика в Курской области» Константин Носков рассказал, что работой Почты России в Курской области остался очень доволен.

ИСТОЧНИК KP.RU