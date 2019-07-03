2019-07-03T14:23:22+03:00
Общество

Курскому инвалиду выдали протез после вмешательства прокуратуры

Выявленные нарушения устранены
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Требования прокурора удовлетвореныТребования прокурора удовлетвореныФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Щигровскую прокуратуру Курской обратился местный житель и сообщил о нарушении его прав на бесплатное обеспечение техническим средством реабилитации. Инвалиду по результатам медико-социальной экспертизы рекомендовали использование голосового протеза.

Мужчина обратился в региональное отделение Фонда социального страхования с просьбой обеспечить его указанным техническим средством. Проверка показала, что более полугода необходимое медицинское изделие ему выдано не было.

Щигровский межрайонный прокурор внес руководителю территориального Фонда социального страхования представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. Требования прокурора удовлетворены. Инвалиду голосовой протез выдали

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курского предпринимателя будут судить за взятку пограничнику
На Курской АЭС завершились съемки фильма о Чернобыле
4 июля в Курске отключат воду
Под Курском на переходе насмерть сбили пенсионера
В Курске отметят День любви, семьи и верности
В Курске демонтируют незаконно установленные билборды
В Курске на Дзержинского в доме обрушился потолок
Под Курском нашли минометную мину
Жительница Курска помогла раскрыть преступление
Курская семья погорельцев получила средства на новое жилье
Курские спасатели примут участие в соревнованиях по многоборью
В Курске закрыли движение трамваев в сторону автовокзала
Житель Курской области выращивал в огороде коноплю
В Курске на Красной Армии продолжаются работы
В Курской области работает «Открытый экран»
В Курске стартовал кинофестиваль «Ура, каникулы!»
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
В Курске будут судить преступную группу закладчиков
Директор курской организации не выплачивала зарплату работнику
Курские спасатели дали штормовое предупреждение
23 курских предприятия загрязняют Сейм
В соцсетях появилась информация о скачке радиации в Курской области
В Курске продолжается ремонт улиц
Спасатели предупреждают курян о грозах
Гостей Курской Коренской ярмарки угостили гигантской коврижкой
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Под Курском перевернулась иномарка: погибли три человека
Под Курском загорелся кирпичный дом