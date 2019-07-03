Курскому инвалиду выдали протез после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-03T14:23:22+03:00

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В Щигровскую прокуратуру Курской обратился местный житель и сообщил о нарушении его прав на бесплатное обеспечение техническим средством реабилитации. Инвалиду по результатам медико-социальной экспертизы рекомендовали использование голосового протеза.

Мужчина обратился в региональное отделение Фонда социального страхования с просьбой обеспечить его указанным техническим средством. Проверка показала, что более полугода необходимое медицинское изделие ему выдано не было.

Щигровский межрайонный прокурор внес руководителю территориального Фонда социального страхования представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. Требования прокурора удовлетворены. Инвалиду голосовой протез выдали

ИСТОЧНИК KP.RU