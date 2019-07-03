Курского предпринимателя будут судить за взятку пограничнику

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-03T13:21:16+03:00

18 тысяч рублей он передал через посредника

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Прокурор Глушковского района направил в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника. В марте 2019 года мужчина обратился к знакомому полицейскому с просьбой помочь получить информацию о расположении пограничных нарядов вдоль границы.

Эти сведения ему были нужны для незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу РФ. Посредник предложил пограничнику взятку в размере 18 тысяч рублей. О поступившем предложении оперуполномоченный сообщил руководству.

Посредника задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело в отношении предпринимателя направили в суд. Сотрудника полиции, выступившего в качестве посредника, из органов уволили, сообщили в прокуратуре Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU