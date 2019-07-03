2019-07-03T13:21:16+03:00
Происшествия

Курского предпринимателя будут судить за взятку пограничнику

18 тысяч рублей он передал через посредника
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Посредника задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятийПосредника задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятийФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Прокурор Глушковского района направил в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника. В марте 2019 года мужчина обратился к знакомому полицейскому с просьбой помочь получить информацию о расположении пограничных нарядов вдоль границы.

Эти сведения ему были нужны для незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу РФ. Посредник предложил пограничнику взятку в размере 18 тысяч рублей. О поступившем предложении оперуполномоченный сообщил руководству.

Посредника задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело в отношении предпринимателя направили в суд. Сотрудника полиции, выступившего в качестве посредника, из органов уволили, сообщили в прокуратуре Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курскому инвалиду выдали протез после вмешательства прокуратуры
На Курской АЭС завершились съемки фильма о Чернобыле
4 июля в Курске отключат воду
Под Курском на переходе насмерть сбили пенсионера
В Курске отметят День любви, семьи и верности
В Курске демонтируют незаконно установленные билборды
В Курске на Дзержинского в доме обрушился потолок
Под Курском нашли минометную мину
Жительница Курска помогла раскрыть преступление
Курская семья погорельцев получила средства на новое жилье
Курские спасатели примут участие в соревнованиях по многоборью
В Курске закрыли движение трамваев в сторону автовокзала
Житель Курской области выращивал в огороде коноплю
В Курске на Красной Армии продолжаются работы
В Курской области работает «Открытый экран»
В Курске стартовал кинофестиваль «Ура, каникулы!»
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
В Курске будут судить преступную группу закладчиков
Директор курской организации не выплачивала зарплату работнику
Курские спасатели дали штормовое предупреждение
23 курских предприятия загрязняют Сейм
В соцсетях появилась информация о скачке радиации в Курской области
В Курске продолжается ремонт улиц
Спасатели предупреждают курян о грозах
Гостей Курской Коренской ярмарки угостили гигантской коврижкой
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Под Курском перевернулась иномарка: погибли три человека
Под Курском загорелся кирпичный дом