На Курской АЭС завершились съемки фильма о Чернобыле

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-03T12:41:03+03:00

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Как уже сообщала КП, в Курчатове прошли съемки фильма про Чернобыльскую аварию. Режиссер и актер фильма - Данила Козловский. Съемки проходили на территории недостроенного энергоблока № 5 Курской АЭС. Он находится в режиме консервации и никогда не был действующим.

Сюжет картины основан на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов последствий аварии. Первоначальное рабочее название фильма «Опасная вода» заменили на «Когда падали аисты». Режиссер еще раз попытался рассказать о чернобыльской катастрофе с максимальной передачей эмоций и драматизма ситуации с использованием самых современных эффектов.

2 июля съемки фильма завершились. Данила Козловский встретился с курчатовцами в кинозале «Неон» городского Дворца культуры. Перед встречей гостям показали художественный фильм «Тренер», Козловский также выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли.

Съемочные дни в Курчатове, длившиеся более двух недель, Данила Козловский назвал «продуктивной и интересной работой». В процессе съемок режиссер встречался с «чернобыльцами» - работниками Курской АЭС и других предприятий и организаций города Курчатова, слушал их воспоминания, впечатления, и это, по словам режиссера, был «бесценный опыт».

Жиители выразили надежду на то, что премьерный показ нового фильма пройдет именно в Курчатове. Это стало бы замечательным подарком к 75-летию атомной отрасли, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года. Данила Козловский обещал сделать для этого все возможное.

Главные роли в фильме исполнили Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич и ряд других актеров. В массовых сценах задействованы жители Курской области, успешно прошедшие кастинг. На экраны фильм выйдет ориентировочно в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU