4 июля в Курске отключат воду

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-03T11:53:49+03:00

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В четверг, 4 июля в Курске с 8.00 до 18.00 будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ, в центральную часть города (от ул. Никитской – ул. Кр.Октябрь – до ул. А. Невского-Сосновская) на ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, Димитрова, Семеновская, Халтурина с прилегающими к ним улицами, ул. К. Маркса № 12;14 -33; 47; 51; ул. Никитская, 4, 4б, 6, 8. Ломакина, 1, 3.

«Водоканал» будет проводить неотложные ремонтно-профилактические работы. Сделайте необходимый запас воды! Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU