В Курске демонтируют незаконно установленные билборды

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-03T10:23:57+03:00

На производство работ по демонтажу незаконных билбордов были объявлены торги

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В администрации Курска прошла пресс-конференция, посвященная вопросам демонтажа незаконных рекламных конструкций. Сейчас в городе установлено 336 билборда, 44 из них - незаконно. Их предстоит снести до конца года.

Прокурорская проверка показала, что комитет архитектуры допустил ряд нарушений при исполнении ряда своих полномочий, в результате чего городской бюджет не получил более четырех миллионов рублей. По требованию прокуратуры, незаконно установленные рекламные билборды должны быть демонтированы.

«Сейчас мы начали наводить порядок в сфере наружной рекламы. Так, например, приказом комитета архитектуры аннулированы 164 разрешения на размещение софтбордов на контактных опорах МУП «Курскэлектротранс». В адрес недобросовестных рекламщиков направлены претензии на общую сумму более восьми миллионов рублей», - рассказал Виктор Карамышев.

В апреле 2019 года собственникам рекламных конструкций предложили самостоятельно демонтировать незаконно установленные щиты. На предложение откликнулся всего один предприниматель, демонтировав семь билбордов.

На производство работ по демонтажу незаконных билбордов были объявлены торги, которые состоялись в конце мая. 26 июня комитет подписал договор с индивидуальным предпринимателем на демонтаж 40 рекламных щитов формата 3х6. Срок исполнения работ - до 20 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU