В Курске на Дзержинского в доме обрушился потолок
Капремонт перенесли на более ранний срок
2 июля начались подготовительные работы
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В Курске в доме № 90 по улице Дзержинского в одной из квартир обрушился потолок. В связи с этим приказом регионального комитета ЖКХ и ТЭК перенесли сроки капремонта крыши на более ранний.
На ремонт кровли из Фонда капитального ремонта выделили более восьми миллионов рублей. 2 июля начались подготовительные работы.
«К 1 августа решим проблему обрушившегося перекрытия», – пообещал генеральный директор Фонда капитального ремонта Курской области Артур Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU