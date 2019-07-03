В Курске на Дзержинского в доме обрушился потолок

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-03T09:42:01+03:00

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В Курске в доме № 90 по улице Дзержинского в одной из квартир обрушился потолок. В связи с этим приказом регионального комитета ЖКХ и ТЭК перенесли сроки капремонта крыши на более ранний.

На ремонт кровли из Фонда капитального ремонта выделили более восьми миллионов рублей. 2 июля начались подготовительные работы.

«К 1 августа решим проблему обрушившегося перекрытия», – пообещал генеральный директор Фонда капитального ремонта Курской области Артур Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU