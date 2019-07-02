2019-07-02T16:56:50+03:00
Происшествия

Под Курском нашли минометную мину

Снаряд пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряд изъяли и вывезли на полигонСнаряд изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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1 июля в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны в поселке Поныри Поныровского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженную минометную мину калибром 82 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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