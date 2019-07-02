Жительница Курска помогла раскрыть преступление
Девушке объявили благодарность и вручили подарок
Подозреваемого оперативно задержалиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Ранее судимый мужчина совершил кражу в торгово-развлекательном центре. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось создать фотоориентировку подозреваемого. Ее разместили в соцсетях.
Жительница Курска сообщила полицейским информацию о разыскиваемом. Подозреваемого оперативно задержали.
Врио начальника УМВД по городу Курску подполковник полиции Эдуард Стариков вручил девушке благодарность и ценный подарок в присутствии всего личного состава городской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU