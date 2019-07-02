2019-07-02T16:31:51+03:00
Общество

Жительница Курска помогла раскрыть преступление

Девушке объявили благодарность и вручили подарок
Яна ШЕЛЕСТ
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Подозреваемого оперативно задержалиПодозреваемого оперативно задержалиФото: Из архива "КП"
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Ранее судимый мужчина совершил кражу в торгово-развлекательном центре. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось создать фотоориентировку подозреваемого. Ее разместили в соцсетях.

Жительница Курска сообщила полицейским информацию о разыскиваемом. Подозреваемого оперативно задержали.

Врио начальника УМВД по городу Курску подполковник полиции Эдуард Стариков вручил девушке благодарность и ценный подарок в присутствии всего личного состава городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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