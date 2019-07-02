Курская семья погорельцев получила средства на новое жилье
Дом, в котором жила многодетная семья, сгорел в прошлом году
На прошлой неделе из Фонда развития Курской области Светлане Свинцовой поступил 1,2 млн рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Дом Светланы Свинцовой, многодетной матери, сгорел в прошлом году. Средств восстановить жилище у семьи нет. С просьбой о помощи женщина обратилась к врио губернатора Роману Старовойту во время его визита в Щигры в мае.
На прошлой неделе из Фонда развития Курской области Светлане Свинцовой поступил 1,2 млн рублей для приобретения нового жилья, сообщили в администрации Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU