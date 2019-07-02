Курские спасатели примут участие в соревнованиях по многоборью
Состязания пройдут с 9 по 13 сентября
Соревнования пройдут с 9 по 13 сентябряФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В администрации Курской области подписали распоряжение о проведении XIX областных соревнований по многоборью среди аварийно-спасательных формирований Курской области.
Соревнования пройдут с 9 по 13 сентября на базе Аварийно-спасательной станции Курской области и Центра ГИМС. Их основная цель – совершенствование навыков при проведении аварийных и других неотложных работ, а также повышение профессионального уровня спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU