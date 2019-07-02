Курские спасатели примут участие в соревнованиях по многоборью

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-02T15:08:59+03:00

Соревнования пройдут с 9 по 13 сентября Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Состязания пройдут с 9 по 13 сентября

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В администрации Курской области подписали распоряжение о проведении XIX областных соревнований по многоборью среди аварийно-спасательных формирований Курской области.

Соревнования пройдут с 9 по 13 сентября на базе Аварийно-спасательной станции Курской области и Центра ГИМС. Их основная цель – совершенствование навыков при проведении аварийных и других неотложных работ, а также повышение профессионального уровня спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU