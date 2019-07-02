В Курске закрыли движение трамваев в сторону автовокзала
На путях образовалась яма
Движение закрыто в связи с образовавшейся ямойФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
2 июля в 12.00 по распоряжению и.о. генерального директора «Курскэлектротранс» Голозубова А.В. движение трамваев в сторону автовокзала закрыли. Такая информация появилась в паблике «Общественный транспорт Курска»
Добавлено, что движение закрыто в связи с образовавшейся ямой. А трамваи второго маршрута ходят до улицы Малышева.
ИСТОЧНИК KP.RU