2019-07-02T14:06:57+03:00
Общество

В Курске закрыли движение трамваев в сторону автовокзала

На путях образовалась яма
Яна ШЕЛЕСТ
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Движение закрыто в связи с образовавшейся ямойДвижение закрыто в связи с образовавшейся ямойФото: Яна ШЕЛЕСТ
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2 июля в 12.00 по распоряжению и.о. генерального директора «Курскэлектротранс» Голозубова А.В. движение трамваев в сторону автовокзала закрыли. Такая информация появилась в паблике «Общественный транспорт Курска»

Добавлено, что движение закрыто в связи с образовавшейся ямой. А трамваи второго маршрута ходят до улицы Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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