2019-07-02T13:21:44+03:00
Происшествия

Житель Курской области выращивал в огороде коноплю

Наркотики обнаружили и в доме курянина
Яна ШЕЛЕСТ
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Осматривая приусадебный участок, оперативники также увидели кусты коноплиОсматривая приусадебный участок, оперативники также увидели кусты коноплиФото: Из архива "КП"
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Мантуровские полицейские получили информацию о том, что 30-летний мужчина хранит дома наркотики растительного происхождения. Во время проверки информация подтвердилась – в доме и надворных постройках были обнаружены спрятанные, готовые к употреблению запрещенные вещества.

Осматривая приусадебный участок, оперативники также увидели кусты конопли. Посадка была спрятана за высокими насаждениями. Растения были ухожены. Хозяин дома пояснил, что собирался из них заготовить наркотики для употребления на зиму.

Изъятые вещества направили на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Потом и растения, и готовые наркотики уничтожат.

Полиция напоминает, что обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе их производства и выращивания наркосодержащих растений, граждане могут круглосуточно сообщать в любой отдел полиции по телефону 02, с мобильного 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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