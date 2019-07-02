2019-07-02T12:48:23+03:00
Недвижимость

В Курске на Красной Армии продолжаются работы

Дорогу для движения транспорта так и не открыли
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы по укладке асфальта продолжаются до сих порРаботы по укладке асфальта продолжаются до сих порФото: Яна ШЕЛЕСТ
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21 июня компания «Квадра», занимающая реконструкцией тепломагистрали на улице Красной Армии, сообщила, что работы по замене труб завершились. В общей сложности заменено более 4 км сетей, сумма инвестиций в проект превысила 108 млн рублей.

Восстановить дорожное покрытие на участке ул. Белинского – Добролюбова и открыть дорогу для движения транспорта обещали через неделю. Однако работы по укладке асфальта продолжаются до сих пор.

Дорогу обещают открыть к концу недели, объясняя задержку неблагоприятными погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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