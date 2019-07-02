В Курске на Красной Армии продолжаются работы
Дорогу для движения транспорта так и не открыли
Работы по укладке асфальта продолжаются до сих порФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
21 июня компания «Квадра», занимающая реконструкцией тепломагистрали на улице Красной Армии, сообщила, что работы по замене труб завершились. В общей сложности заменено более 4 км сетей, сумма инвестиций в проект превысила 108 млн рублей.
Восстановить дорожное покрытие на участке ул. Белинского – Добролюбова и открыть дорогу для движения транспорта обещали через неделю. Однако работы по укладке асфальта продолжаются до сих пор.
Дорогу обещают открыть к концу недели, объясняя задержку неблагоприятными погодными условиями.
ИСТОЧНИК KP.RU