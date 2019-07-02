В Курской области работает «Открытый экран»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-02T12:47:03+03:00

Кино под открытым небом покажут в районах и в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

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«Открытый экран» - это не только киносеансы под открытым небом с проекцией киноизображения на надувной экран размером 3x6 метров, но и концерт артистов Курской областной государственной филармонии на открытом воздухе. Обычное число зрителей даже в самых отдаленных и малонаселенных пунктах географии «Открытого экрана» доходит до 250 человек.

Старт проекта в этом году был дан 17 мая и продлится он до 29 августа. Всего запланировано 74 выезда в районы Курской области.

Так, 4 июля кино под открытым небом – фильм «Домовой» - увидят жители села Орлянка Солнцевского района. Эту же картину покажут 5 июля в деревне Большое Шумаково Курского района, в 6 июля – в поселке Мирный Суджанского района.

А в воскресенье, 7 июля, картину «Вам и не снилось» увидят зрители областного центра. Показ состоится на площади перед ТРЦ «Манеж» (ул. Щепкина,4 Б).

Все сеансы начинаются в 20.30.

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU