В Курске стартовал кинофестиваль «Ура, каникулы!»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-02T12:44:15+03:00

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В разгар летних каникул в курских кинотеатрах стартовал кинофестиваль детских фильмов. В рамках кинофестиваля «Ура, каникулы!» в трех кинотеатрах города ребята увидят лучшие отечественные и зарубежные фильмы.

ЦД «МИР» (ул. Станционная, 14, тел.: 34-09-32)

4 – 10 июля. Гора самоцветов - 8 (Россия) - анимация, 0+

11 – 17 июля. Конек-Горбунок (Ст. Союзмультфильм) – анимация, 0+

18 – 24 июля. Маша и Медведь (Россия-Кипр) – анимация, 0+

25 – 31 июля. Чук и Гек (Ст. им. Горького) – киноповесть, 0+

ЦД «АССОЛЬ»

(ул. Малышева, 2/23, тел.: 32-39-62)

4 – 10 июля. Миа и белый лев (Франция) – приключения, 6+

11 – 17 июля. К/сб Поросенок ф. 1- 7 (Россия), анимация, 0+

18 – 24 июля. К/сб. Самые любимые мультики №6 (Цветик-семицветик) (Ст. Союзмультфильм) – анимация, 0+

25 – 31 июля. К/сб «Смешарики» (Футбол) (Россия) – анимация, 0+

ЦД «СПУТНИК»

(Магистральный пр-д, 13-Д, тел.: 37-87-94)

4 – 10 июля. Карлик Нос (Россия) - анимация, 6+, Маугли (Ст. Союзмультфильм) – анимация, 0+

11 – 17 июля. Золушка (Ст. Ленфильм) - сказка, 6+, Миа и белый лев (Франция) – приключения, 6+

18 – 24 июля. Гурвинек. Волшебная игра (Россия, Чехия, Бельгия) - анимация, 6+

К/сб. Самые любимые мультики №16

Змей на чердаке (Ст. Союзмультфильм) – анимация, 0+

25 – 31 июля. Финист-Ясный Сокол (Ст. им. Горького) – сказка, 0+

Раз, два – горе не беда (Ст. им. Горького) – анимация, 0+

Кроме того, в двух муниципальных кинотеатрах Курска - «Ассоль» и «Спутник» - в период с 4 по 10 июля состоится премьера военного боевика российского производства «Балканский рубеж» для зрителей старше 16 лет. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1999 году в Косово во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией.

В рамках тематического показа фильмов ко Дню семьи, любви и верности будет представлена российская комедия «Завтрак у папы».

ИСТОЧНИК KP.RU