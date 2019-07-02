В Курске будут судить преступную группу закладчиков

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-02T12:17:29+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: из архива "КП"

Граждане Узбекистана и Таджикистана сбывали наркотики в крупном размере

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Прокуратура города Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы, состоящей из граждан Узбекистана и Таджикистана. Они обвиняются в сбыте наркотиков в крупном размере.

В Москве обвиняемые получили от неустановленных следствием лиц 257 грамм героина, который привезли в Курск. В этот же день им удалось сделать 21 закладку. Незаконную деятельность группы пресекли сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU