2019-07-02T11:47:32+03:00
Происшествия

Директор курской организации не выплачивала зарплату работнику

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Перед потерпевшим образовалась задолженность в сумме 52 тысячи рублейПеред потерпевшим образовалась задолженность в сумме 52 тысячи рублейФото: Из архива "КП"
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Сеймский межрайонным следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего директора организации. Женщина подозревается в невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

В период с 1 июня 2018 года по 31 августа 2018 года директор организации в полном объеме умышленно не выплачивала более двух месяцев заработную плату работнику. Перед потерпевшим образовалась задолженность в сумме 52 тысячи рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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