23 курских предприятия загрязняют Сейм

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-02T09:36:01+03:00

По факту массовой гибели рыбы в Сейме была создана специальная комиссия

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Роман Старовойт оценил экологическую обстановку на реке Сейм и проинспектировал работу очистных сооружений. Напомним, жители Курска целую неделю жалуются на стойкий запах сероводорода в городе.

На выездном заседании по вопросам экологии в поселке Ворошнево заместитель губернатора Алексей Смирнов сообщил, что по факту массовой гибели рыбы в Сейме была создана специальная комиссия. Она провела исследования воды и установила превышение различных показателей в размере от 2 до 11 раз.

«На сегодня выявлено 23 предприятия-нарушителя, которые не соблюдают нормативы предельно допустимого сброса. Сейчас идет проверка их документации. По итогам по каждому будет создана дорожная карта мероприятий, которые нужно сделать: установить фильтры, поменять технологию, вплоть до закрытия предприятия в случае не соблюдения требований», – доложил главе региона Алексей Смирнов.

Специалисты водоканала уже приступили к восстановлению ила, благодаря которому очищается и насыщается кислородом вода. Исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин сообщил, что сейчас вода в реке Сейм соответствует гигиеническим нормам и опасности для населения не представляет.

Роман Старовойт поручил приступить к немедленной реконструкции очистных сооружений города, износ которых составляет более 75%. На эти цели предусмотрено 443 млн рублей. Из них 384 млн рублей – федеральный транш, остальная сумма – деньги области и города.

ИСТОЧНИК KP.RU