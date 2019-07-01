В соцсетях появилась информация о скачке радиации в Курской области

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-01T17:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Суджи разместил в соцсетях видеоролик, в котором рассказал о сильном скачке радиации. Мужчина показал дозиметр с зафиксированными высокими показателями. Заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов опроверг эту информацию. Он рассказал, что мониторинговые системы Курской области не фиксировали никаких нарушений. Радиационная обстановка находится и находилась все последние дни в пределах нормы.

«Мы изучили данные и не выявили превышения радиационного фона. В тот день никакого скачка не было. К тому же на сайте института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН http://www.russianatom.ru в режиме он-лайн можно отследить данные радиации на территории региона», - сказал Михаил Николаевич.

Михаил Горбунов также отметил, что новость о скачке радиации недостоверная и создает немотивированную панику. А это уже влечет за собой административную ответственность по статье 13.15 часть 9: «Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации. Данные действия ведут к наложению штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Кроме этого, сейчас в Судже работает современная передвижная радиологическая лаборатория Курской АЭС, оснащенная оборудованием для измерения любого типа радиационного излучения. Ее цель – выяснить, что привело к появлению на счетчике жителя Суджи завышенных данных. Замеры лаборатории будут осуществлены в присутствии общественности. Все полученные на месте данные можно будет отследить в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU