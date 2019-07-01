В Курске продолжается ремонт улиц

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-01T16:59:01+03:00

Дорожные работы в самом разгаре Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Дорожные работы в самом разгаре

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В Курске в самом разгаре дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядные организации завершили работы по ремонту дорожного покрытия на Магистральном проезде, улицах Гремяченской, Сумской, Литовской, на дороге 1-я Моква. Началась подготовка полотна для нанесения разметки, установки знаков дорожного движения и ограждений.

На улицах Энгельса, Суворовской, Большевиков, Запольной, Павлуновского, Звездной, Союзной, Станционной, Аэропортовской, 8-е Марта, Ильича, 2-й Рабочей, Республиканской, Косухина, Майском бульваре, проспектах Дружбы, Энтузиастов и Хрущева дорожно-ремонтные работы продолжаются. На большей части объектов выполнена срезка поверхностного слоя проезжей части и уложен выравнивающий слой.

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано дорожное покрытие на основных магистралях и участках дорог общей протяженностью более 51 км, заменено 58 км бордюрного ограждения.

За шесть лет планируется отремонтировать проезжую часть автомобильных дорог на 332 улицах протяжённостью порядка 380 км.

ИСТОЧНИК KP.RU