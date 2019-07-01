2019-07-01T15:32:07+03:00
Общество

Спасатели предупреждают курян о грозах

Температура воздуха днем достигнет 29 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогодыСпасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогодыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 1 июля и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой, днем в отдельных районах умеренный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура: ночью +15…+20 °С, днем +24…+ 29 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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