Гостей Курской Коренской ярмарки угостили гигантской коврижкой

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-01T13:25:40+03:00

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На Курской Коренской ярмарке презентовали гигантскую коврижку. Пряничный пирог длиной шесть метров и шириной более двух метров испекли курские хлебопеки. На приготовления коврижки ушло 17 кг меда, почти 32 кг сахара и 50 кг сахарной пудры, 22,5 кг сливочного масла, 78 кг муки, а также килограмм ароматных трав и специй.

На приготовления коврижки ушло 17 кг медаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Пряник весом почти 200 кг покрыли белой глазурью, на которой нанесли карту Курской области со всеми районами. Коврижку, выставленную у памятника «Обретения Иконы» на Курской Коренской ярмарке, смогли попробовать все желающие.

Пряник смогли попробовать все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU