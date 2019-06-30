Под Курском столкнулись «Нива» и микроавтобус: восемь человек доставили в больницу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-30T12:34:46+03:00

Однако после обследования всех отпустили

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса случилось 30 июня в Курском районе. В семь часов утра на 529-м километре трассы М-2 «Крым» столкнулись ВАЗ «2121» и «Мерседес-спринтер».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, после аварии в медучреждения доставили восемь человек. Однако после обследования врачей выяснилось, что госпитализация никому не требуется.

Спасатели просят всех водителей соблюдать правила движения. В случае любой беды звонить на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Также работает единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Курской области - 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU