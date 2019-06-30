2019-06-30T12:34:46+03:00
Происшествия

Под Курском столкнулись «Нива» и микроавтобус: восемь человек доставили в больницу

Однако после обследования всех отпустили
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Курской области.фото: ГУ МЧС по Курской области.
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ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса случилось 30 июня в Курском районе. В семь часов утра на 529-м километре трассы М-2 «Крым» столкнулись ВАЗ «2121» и «Мерседес-спринтер».

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, после аварии в медучреждения доставили восемь человек. Однако после обследования врачей выяснилось, что госпитализация никому не требуется.

Спасатели просят всех водителей соблюдать правила движения. В случае любой беды звонить на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Также работает единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Курской области - 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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