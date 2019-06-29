В Курской области полицейского обвиняют в сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-29T11:39:54+03:00

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В суд передали уголовное дело против сотрудника МВД России по Большесолдатскому району. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков с использованием своего служебного положения, служебном подлоге, превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Как сообщили в прокуратуре, оперативный уполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков территориального отделения полиции решил искусственно улучшить показатели своей работы. Для этого он под видом проведения мероприятий по выявлению наркодиллеров предложил жителю Большесолдатского района через знакомого передать наркотик другому селянину.

Во время передачи наркотиков мужчину задержали, против него завели уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ.

Потом полицейский, угрожая физической расправой, потребовал от курянина, передавшего сверток с марихуаной, дать нужные свидетельские показания. Испугавшись, он выполнил требования. Поймали полицейского контрразведчики.

Уголовное дело рассмотрит Курский областной суд, сообщил в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU