На выходных в Курске перекроют движение

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-28T16:16:55+03:00

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29 июня 2019 года будет запрещена парковка транспортных средств на площади перед МБУК ЦД «Родина». С 14.30 до 17.30 будет закрыто движение всех видов транспорта на площади перед МБУК ЦД «Родина».

30 июня 2019 года будет запрещена парковка транспортных средств на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина.

С 17.00 до 23.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина - на участке от улицы Садовой до Красной площади включительно; по улице Сонина будет закрыто движение с пропуском городского пассажирского транспорта.

С 8.30 29 июня до 9.00 1 июля года исключается стоянка автомобильного транспорта на Красной площади.

Сотрудники УГИБДД по Курской области просят курян заранее планировать маршрут движения и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU