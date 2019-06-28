В Курске на Магистральном проезде завершился ремонт дороги

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-28T14:52:49+03:00

В 1-й Мокве полотно готовят для нанесения разметки

Изменить размер текста: A A

В Курске рабочие завершили ремонт дорожного покрытия на Магистральном проезде, улицах Гремяченской, Сумской и Литовской. В 1-й Мокве полотно готовят для нанесения разметки, установки знаков дорожного движения и ограждений.

На улицах Энгельса, Суворовской, Большевиков, Запольной, Павлуновского, Звездной, Союзной, Станционной, Аэропортовской, 8-е Марта, Ильича, 2-й Рабочей, Республиканской, Косухина, Майском бульваре, проспектах Дружбы, Энтузиастов и Хрущёва продолжаются дорожно-ремонтные работы. На большинстве объектов срезали поверхностный слой проезжей части и уложили выравнивающий.

Работы в рамках нацроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут вестись до 2024 года. За шесть лет планируется отремонтировать проезжие части автомобильных дорог на 332 улицах протяженностью порядка 380 км.

В этом году отремонтируют дорожное покрытие на основных магистралях и участках дорог общей протяженностью более 51 км, замят 58 км бордюрного ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU